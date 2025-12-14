Galatasaray'dan Madrid çıkarması! Rüdiger sonrası Alaba...
Son dakika Galatasaray haberleri: Devre arasında savunmaya takviye yapması beklenen Galatasaray, Antonio Rüdiger için girişimlerini hızlandırmış ve ilk hedef olarak Alman savunmacıyı belirlemişti. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, sarı-kırmızılıların, Real Madrid'den gözüne kestirdiği tek isim Rüdiger değil. | GS Spor haberleri
Trendyol Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde liderliğini sürdüren Galatasaray, devre arasındaki transfer dönemi için kolları sıvadı. Savunmaya mutlak bir takviye yapması beklenen sarı-kırmızılılarda stoper transferi gündemde.
Bu doğrultuda Real Madrid'den Antonio Rüdiger için nabız yoklayan Galatasaray, sakatlık problemine takıldı. Eflatun-beyazlılar, Eder Militao'nun 4 aylığına sahalardan uzak kalacağının açıklanması sonrası, Alman oyuncunun ayrılmasına sıcak bakmıyor. Üstelik Alman futbolcunun sözleşmesini uzatma ihtimali de tamamen rafa kaldırılmış değil.
Defansa Central'ın haberine göre Galatasaray, ocak ayında Rüdiger'i transfer etmenin imkansız olduğunu görünce bu kez David Alaba'ya yöneldi. Başkent ekibinin, Avusturyalı oyuncunun ocak ayında serbest oyuncu olarak ayrılmasına sıcak bakabileceği ifade edildi.
Fakat Alaba'nın düşüncesi Galatasaray'ın planlarıyla henüz örtüşmüyor. 33 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası öncesi Real Madrid'de kalmak istiyor.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 4 maçta görev alan oyuncu, alt baldır sakatlığı sebebiyle en son 19 Ekim tarihinde oynanan Getafe maçında forma giyebildi. 33 yaşındaki stoperin sözleşmesi 2026 yazında sona eriyor.