Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan Madrid çıkarması! Rüdiger sonrası Alaba...

Galatasaray'dan Madrid çıkarması! Rüdiger sonrası Alaba... Son dakika Galatasaray haberleri: Devre arasında savunmaya takviye yapması beklenen Galatasaray, Antonio Rüdiger için girişimlerini hızlandırmış ve ilk hedef olarak Alman savunmacıyı belirlemişti. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, sarı-kırmızılıların, Real Madrid'den gözüne kestirdiği tek isim Rüdiger değil. | GS Spor haberleri Galatasaray Haberleri





ABONE OL KAĞAN SOYTORUN

Trendyol Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde liderliğini sürdüren Galatasaray, devre arasındaki transfer dönemi için kolları sıvadı. Savunmaya mutlak bir takviye yapması beklenen sarı-kırmızılılarda stoper transferi gündemde.

Bu doğrultuda Real Madrid'den Antonio Rüdiger için nabız yoklayan Galatasaray, sakatlık problemine takıldı. Eflatun-beyazlılar, Eder Militao'nun 4 aylığına sahalardan uzak kalacağının açıklanması sonrası, Alman oyuncunun ayrılmasına sıcak bakmıyor. Üstelik Alman futbolcunun sözleşmesini uzatma ihtimali de tamamen rafa kaldırılmış değil.