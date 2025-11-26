26 Kasım 2025, Çarşamba ZEKİ UZUNDURUKAN











Böyle mi olacaktı! İlk yarıda yeteri kadar tempo yapamadı ve hızlı oynayamadı Galatasaray!

Önde top tutamadı, atak sonlandıramadı temsilcimiz, Union karşısında.

Evet çok sayıda eksiği vardı Galatasaray'ın! Hatta yedek kulübesi adeta PAF takım görüntüsündeydi.

Ama ön tarafta İlkay, Barış, Sane ve İcardi vardı. Bu muhteşem dörtlüden gol ve goller çıkmalıydı ilk 45'te.

Sadece Sara'nın uzaktan bir şutunda direkten dönen bir şutumuz vardı koca ilk yarıda.

Oysa en zayıf tarafı savunmasıydı rakibimizin. Maç boyunca daha fazla şut atmalıydık.



Union Saint-Gilloise, iyi savunma yaptı. Karşımızda 5'li bir savunma duvarı vardı. Etten bir duvar adeta...

Hızlı geçişlerle Galatasaray kalesinde gol aradılar. Çünkü hızlı ve güçlü oyuncuları var Belçika temsilcisinin. Hatta ilk yarıda bir şutları da direkten döndü.



İkinci yarıya da temposuz başladı Galatasaray! Union, bu kez Galatasaray'ı kalesinden uzak tutmaya başladı.

Fizikli oyuncuları ile ilk bölümde olduğu gibi yine hızlı hücumlar yaptılar.

Hakem Jose Maria Sanchez büyük bir skandala imza attı.

Sanchez, sarı kartı olan ve Uğurcan'ın ayağına acımasızca basan David'e kırmızı göstermedi.

Aynı David, 3 dakika sonra Belçika ekibini öne geçirdi. David belki de kariyerinin en kolay golünü attı.

Golden sonra Union'un hocası Hubert, Promise'yi çıkarıp diğer santrforları Kevin Rodriguez'i oyuna aldı.



Galatasaray geriye düştükten sonra oyun disiplininden koptu.

Duran toplardan gol aramaya başladık.

Sara ile kaçan bir golümüz var.

Bizim maça kadar Şampiyonlar Ligi'nde her maç ortalama 3 gol yiyen kaleci Scherpen adeta panter kesildi. Muazzam kurtarışlar yaptı. İstediği ortaları ve pasları alamayan İcardi de etkisiz kaldı.

Son bölümde oyunu rakip kaleye yıktık ama kalabalık Union savunmasını aşmakta çok zorlandık. Şampiyonlar Ligi'nde 3 puanı cepte gözümüzde baktığımız maçtan puan çıkaramadık. Hem de Rams Park'ta! Çok yazık oldu!