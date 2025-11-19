19 Kasım 2025, Çarşamba ZEKİ UZUNDURUKAN











İspanya’ya gününü gösterdik! İspanya'ya karşı evimizde ideal kadromuzla çıkıp fark yemiştik. Aynı İspanya'ya karşı bol rotasyon yaparak sahaya çıktık ve futbol dersi verdik! Montella'nın Bursa'daki Bulgaristan maçının 11'ine göre İspanya karşısına 8 değişiklikle birlikte çıkmasını çılgınlık olarak yorumlayanlar oldu. Hak vermemek elde değil. Ama şu da unutulmasın! İdeal kadrodan oluşan A Milli Takım, görevini yaptı. Play-Off'a kaldı. Bu ideal 11'in İspanya karşısında yıpranmaması lazımdı. Sakatlık ve cezalı duruma düşme riskleri vardı. Montella bu riskleri göze almayarak doğru olanı yaptı. Bizim için Dünya Kupası yolunda iki maç var artık. Yarı final ve final maçı. Kadroyu bu iki maça sakladık. Ayrıca arka planda yedek bekleyen muhteşem takımı da görmüş oldu Montella ve bizler...



Yedek ağırlıklı kadromuz olağanüstü bir futbol oynadı. İspanya'ya karşı nasıl mücadele edilir bizlere gösterdi. Geriye düşmemize rağmen turnuva boyunca hiç gol yemeyen İspanya'ya deplasmanda goller attık. Kaleci Altay maç boyunca 7 net kurtarış yaparak, Uğurcan Çakır'ın arkasında güçlü bir yedek olduğunu gösterdi. Bravo Altay! Porto'da top koşturan 21 yaşındaki Deniz Gül, gol perdemizi açtı. Çok iyi mücadele etti.



İkinci yarıda Barış Alper Yılmaz'ın muazzam röveşatasını Unai Simon müthiş çıkardı. İkinci yarının başında dalga dalga İspanya kalesine yüklendik. 54'te İspanya karşısında 2-1 öne geçtik. Gol yemeyen İspanya'da takır takır goller attık. Salih Özcan, Orkun'un asistinde topa net bir vuruş yaparak Unia Simon'u çaresiz bıraktı. La Cartuja de Sevilla tribünleri bir anda sus-pus oldu.



Öne geçtikten sonra İspanya baskısını artırdı. Çağlar ve Samet'in hatası İspanya'ya beraberlik golünü getirdi. Ah be Samet, orada böyle ıska mı olur! Barış Alper'in füzesi ile 3. gole çok yaklaştık. Unai Simon, bu bazukayı kurtarırken adeta elleri kopuyordu! İspanya karşısında hem de deplasmanda ikinci yarıda topla gol kaçırdık! Unai Simon kalesinde devleşti. Dünya Kupası elemelerinde evinde hiç kaybetmeyen İspanya'ya az daha yenilgiyi tattırıyorduk. Biraz şans yanımızda olsaydı, tarihi bir destan yazacaktık! Helal olsun size Bizim Çocuklar!