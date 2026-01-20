Hak yerini buldu

Futbol oynamayı bırakıp, futbolun kuytu köşelerine saklanmaya çalışan takımların son dakikada yedikleri golle mağlup olmaları genel olarak "Hak yerini buldu" şeklinde yorumlanır. Dün yaşanan manzara da bu sınıfa giriyor. Kaleci Bilal başta olmak üzere Kayserisporlu oyuncular sürekli zaman çalmak için çaba harcadılar. Oynamaya değil oynatmamaya için sahaya çıkmışlardı. Az kalsın bu kötü taktikle puan da alacaklardı, neyse ki son dakika golüyle hak yerini buldu ve Bilal, Bilal'in cezasını kesti!..

Hava buz gibi, en az koşan oyuncu bile üşümemek için kendi sınırlarını zorladı doğal olarak. Tempolu bir maç oldu vesselam. Beşiktaş; maçın, topun, atılan şutların, yakalanan pozisyonların sahibiydi ama bir türlü duvarı delemedi... Peki bu işte bir yanlışlık yok mu!? Var tabii.. El Bilal boş alan oyuncusu, kapanan takıma karşı kalabalıklar içinde kaybolup gider. Yani bu şartlarda Cerny, Jota gibi oyuncuları birlikte kullanmak çok daha akıllıca olurdu! Yok eğer siz, "Bilal kafa golü atar ve biz kazanırız" diye bir şey düşünerek kadro kurduysanız ona söyleyecek söz yok!.. Şimdi diyeceksiniz ki; Bilal attı, takım kazandı, sen ne anlatıyorsun!? Ben böyle düşünenlere bir şey anlatmıyorum, sadece çekirge her zaman sıçramaz diyorum.

Futbol akıl oyunudur diyorum, rakip kapanıyorsa araya oynayabilen, adam eksilten oyuncular kullanılır diyorum. Ya da şöyle söyleyeyim; Rafa, Cerny, Cengiz, Jota dörtlüsü ön tarafta olsaydı bu gol bu kadar gecikmezdi… Birini beğenmez, ötekini oynatmazsan işin tesadüflere kalır. Tıpkı dün olduğu gibi.