Rafa’sız olmaz

Beşiktaş, 11 pozisyon yakalayıp 2 gol atabildi. Çünkü golcüsü yoktu. Gaziantep 3 pozisyon yakaladı 2 gol attı. Çünkü iyi bir golcüsü vardı. Günümüz futbolunda bütün masallar bitti. Söylenecek tek doğru şey şu; Bir iyi golcü bin ayıp örter. Mario Gomez'i falan geçtim. Negredo, İmmobile gibi beğenmediğimiz golcülerden biri olsaydı sahada Beşiktaş farklı kazanırdı. Kartal'ın harcadığı enerji tabelaya yansımıyor çünkü saha içi organizasyonlarında eğriler doğrular birbirine girmiş. Örneğin en iyi şut atabilen oyunculardan biri olan Cerny ilk şutunu 84. dakikada atıyorsa bu işte bir yanlış var. Orkun neredeyse hiç şut atmıyorsa bu işte bir yanlış daha var. Rakibin kontra atak oynuyor ve senin en öndeki oyuncun ancak uçak pistinde topu kontrol edebilecek olan El Bilal Toure kaleciyi geçtiği pozsiyonda saçma bir dokunuşla topu dışarı attı. Karşı karşıya kaldığı diğer iki pozisyonda inanılmaz kötü vuruşlar yaptı.

Elbette Gaziantep kalecisi Zafer'in de hakkını veriyorum. Örneğin Ndidi'nin müthiş şutunu inanılmaz bir güzellikte kurtardı. Ama diğer kurtarışların çoğunda Beşiktaş forvetlerinin becerikliksizlikleri vardı. Bu takım nasıl bu hale geldi. Beşiktaş neden iyi oynadığı maçları bile kazanamıyor? Bu soruların tek bir cevabı var. Takımın altın yumurtlayan tavuğu kesildi! Rafa Silva'sız Beşiktaş, yumurtasız menemen gibi bir şey. Günümüz futbolunda yıldız oyuncuları idare etmek bir sanattır. Çok açık ve net söylüyorum. Beşiktaş Rafa Silva sorununu çözemez ise ara transferde alacağı oyuncular lige ve takıma alışana kadar Beşiktaş bütün hedeflerinden kopar. Sergen Yalçın o görevde kalmak istiyorsa Rafa Silva'yı kazanmak zorunda. Fenerbahçe'nin Cengiz'ini değil, Beşiktaş'ın Rafa'sını kazan Sergen hoca, hikaye anlatma.