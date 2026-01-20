20 Ocak 2026, Salı FATİH DOĞAN













Yönetim transfer sözünü tutmalı İstanbul'da hava soğuk… Ancak Beşiktaş tribünleri daha soğuk… Taraftar maça gelmemiş. Tribünlerin çoğunluğu boş… Nice kara kışlar, karlar, başarısız sonuçlar gördü bu tribünler ama uzun süredir hiç bu kadar yalnız bırakmadı takımını… Maçın son 10 dakikasında aralıklarla "Yönetim istifa" tezahüratlarından ziyade "bu soğukluğu" önceliyorum. Golden sonra bile "Yönetim istifa" diyen tribünlerin tepkisi doğru, samimi ve iyi sonuçlarla düzelebilir. Ancak takıma, hocaya, yönetime tepki gösterip kombinesi, bileti olmasına rağmen gelmeyen taraftarın sosyolojisi daha iyi okunmalıdır.

Beşiktaş'ta iletişim, strateji dili çok kötü yönetildi. Sergen Yalçın'ın iki hafta öncesine kadar "Sorumluluğu üzerinden atan" açıklama ve tavırları, transferdeki gecikmeler sonrası tepkiler yönetime çevrilince bu tablo ortaya çıktı. Yönetim mesajı almıştır. Transfer sözü veriyorsan zamanında yapacaksın. 3-4 yıldır aynı şeyleri yazmaktan yorulduk. İyi sağ ve sol bek. İyi stoperler, kaliteli orta saha ve kanat… Dün akşam gayret gördüm, mücadele gördüm. Beşiktaş'ın net bir penaltısının verilmediğini gördüm ama Beşiktaş'ta kalite götmedim. Temel sorun bu. Golden sonra sevinip sonra 'Yönetim istifa' demek de ağır bir travma göstergesi. Bu soğukluk ilişkileri daha da gerer.