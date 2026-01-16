Bir kupadan fazlası

Ziraat Türkiye Kupası, nereden baksanız bir kupadan çok daha fazlası..

Alt lig, üst lig fark etmez kendine güvenen sahneye çıkar ve futbol manşetlerini süsleyebilir.

Düşük bütçeli takımlar için vitrine çıkma anlamında büyük bir fırsat olduğu gibi dev bütçeli takımlardaki alternatif oyuncular için de bulunmaz nimet.

O nedenle her Kupa maçı ayrı bir keyiftir. Dün Beşiktaş, önceki iki günde ise Galatasaray ve Fenerbahçe alt liglerden gelen rakipleriyle oynadılar.

Hiç biri de rahat kazanamadı… İşte Kupa böyle bir şey.

Keçiörengücü karşısında Beşiktaş skor olarak rahat kazanmış gibi görünse de oyun olarak Ankara takımı her daim maçın içindeydi. Onlar da pozisyon buldular ama atamadılar.

Sergen Yalçın'ın ligde pek şans vermediği Taylan, formayı taşıyabileceğini bir kez daha gösterdi.

Asist yaptı, harika ortalar gönderdi ceza alanına.

Abraham gol attı, moral buldu ama çok daha iyisini yapmalı. Pozitif oyunun içinde hep var, sırtı dönük oynayabiliyor sadece son vuruşlarda adına yakışmayacak kadar aceleci davranıyor.

El Bilal, Afrika'dan ayağının tozuyla geldi, çok güzel bir kafa golü attı.

Önünde boş alan bulduğunda uçup giden, kalabalıklar arasında ise kaybolun Bilal orta-şut seçimlerini doğru yaptığı zaman daha etkili olacaktır.

Beşiktaş, zaman zaman zorlansa da net bir skorla kazanıp Kupa'da ikide iki yaptı. Yolları açık ola.