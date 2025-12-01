Silvalar!

Beşiktaş'ın bir Portekizli oyuncusu var, adı Jota Silva… Tıpkı vatandaşı ve soyadaşı Rafa gibi o da bir türlü Sergen Yalçın'ın gözüne, dolayısıyla kadroya giremedi… Manzara gayet açık, Sergen Yalçın, geçen sezon, tam 44 maçta (lig, kupa, Avrupa) forma giyip sadece 5 gol atan Rashica'ya bu sezon defalarca görev vermiş. Buna karşılık toplam iki süre bile almamasına rağmen iki gol atan, bir şutu direkten dönen, en az üç-dört kez de şahsi gayretiyle pozisyona giren Jota Silva ise dün ilk kez on bir oynadı… Fazla söze gerek yok… Sergen Yalçın ya futbolu unuttu, ya da aklıyla değil duygularıyla yapıyor kadroları. Karagümrük bildiğin yanıyor!.. Yürüyecek halleri yok. Böyle bir rakibe karşı Beşiktaş yürür gibi yaptı hepsi bu. Jota Silva ön tarafa hareket getirdi, sol kanadı çalıştırdı, uyuyanları uyandırdı golünü attı, bir şutu da direkte patladı. Cengiz penaltı kaçırdı ama sahanın iyilerindendi, bir de asist yaptı. Cerny de gayretliydi. Geride Emirhan her zamanki savunmanın sigortasıydı.

Abraham'dan ne köy olur ne kasaba, kapanan takımlara karşı Bilal'in bir şeyler yapmasını beklemek de göle maya çalmaktan farksız. Jurasek'i konuşmaya bile gerek yok. Uzatmayalım, bu şartlarda, bu Beşiktaş kadrosundan, önde iyi top çeviren, bol pozisyona giren ve kazanan bir takım yapılacaksa eğer, Jota-Rafa-Cerny-Cengiz'i ön tarafa koyup santraforsuz oynamayı denemek mecburi istikamettir. Arkalarında da Orkun ve N'didi olacak. Beşiktaş'ın gerçeği bu. Biz bu gerçeğe kılıç çektiğiniz zaman kendinizi yaralarsınız ve en sonunda sabır taşını çatlatırsınız. Benden söylemesi…