CANLI SKOR ANA SAYFA
Yazarlar Ömer Üründül Takımın en çalışkanı Orkun Kökçü!
Takımın en çalışkanı Orkun Kökçü!
20 Ocak 2026, Salı

ÖMER ÜRÜNDÜL

Takımın en çalışkanı Orkun Kökçü!

Beşiktaş uzatmanın son dakikasında bulduğu golle hem üç puanı aldı hem de önemli bir seyirci sıkıntısından kurtuldu. Baştan sona mücadeleli bir oyun izledik. Beşiktaş kazanma arzusuyla hırslı oynadı. Ama defans bloğu ve Kartal ile Orkun'un gösterdiği müthiş direnci diğer arkadaşlarında göremedik… Abraham en kariyerli oyuncu fakat oyunda çok az görünüyor. Kritik golü atmasına rağmen El Bilal Toure'nin performansı yetersiz. Üstelik de yapısı kanat forvetine uygun değil. Rashica, Abraham ile birlikte çift santrfor gibi oynadı ama etkisizdi. Bu bölgenin en önemli isimlerinden biri olan Cerny de fizik açıdan yetersiz göründü. İkinci devre oyun çok sürat kazandı. Bu yarının ilk 20 dakikasında Kayserispor'un da çok tehlikeli atak girişimleri vardı. Ama son tercihlerde hatalar yaptılar, çok iyi hazırlanmış tek net pozisyonlarında da Mane, bomboş arkadaşına vermek yerine kaleye vurmayı tercih edince Ersin'i geçemedi. Sonra Beşiktaş tek kaleye döndü. Yoğun bir baskı kurdular. Sergen Yalçın hamleler yaptı. Ortadan delemeyince hücum girişimlerinin odak noktası bilhassa Cengiz'in ani ters ayakla yaptığı sert ortalar oldu. Onlardan da golü bulamadılar. Ama takımın en çalışkan ve verimli ismi kaptan Orkun'un ortası golü getirdi. Bu gol de karabulutları şimdilik dağıttı. Uduokhai de iyi görev yaptı. Kayserispor iyi mücadele etti. Son saniyedeki gole kadar iki stoper müthiş oynadı. Belki maç berabere de bitebilirdi ama teknik direktör Djalovic'in yaptığı gereksiz değişiklikler takımı olumsuz etkiledi.

Yazarın Diğer Yazıları

TÜM YAZILARI

Avrupa’da işi zor | 18.01.2026

Demek ki ciddi sorunlar vardı | 07.01.2026

Trabzon kayboldu | 06.01.2026

Maçı beraberliğe bağlamalıydı! | 24.12.2025

Duran’ın golü buram buram kalite koktu! | 21.12.2025

Montella gibi düşünmeli! | 16.12.2025

BİZE ULAŞIN