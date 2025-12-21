Nasip olmaz herkese!

Beşiktaş, dün akşam sahaya genç ve mecburi bir rotasyonla çıktı. Zorunluluktan doğan bu değişim; psikolojik olarak zor bir maçta, özkaynak düzeninden gelen Ersin, Rıdvan, Kartal, Demir Ege, sonradan oyuna giren Devrim ve genç transfer Taylan ile kazanılması adına önemli ve kıymetliydi.

Ancak gerçeği de görmezden gelemeyiz. Beşiktaş'ın dünkü futbolu tat vermedi. Kendi sahasında, oyunun bazı bölümlerinde topu Çaykur Rizespor'a bırakıp rakibin hata yapmasını bekleyen bir Beşiktaş izledik. Sergen Yalçın'ın yorumculuk döneminde söylediği söz, bu maçı birebir özetliyordu:

"Beşiktaş gibi büyük takım böyle oynamaz. Bu oyun taraftarı mutlu etmez."

Dün siyah-beyazlılarda Demir Ege ve kaptan Orkun, takımı ayakta tutan isimlerin başında geldi. Oyunda kaldığı süre içinde Abraham tam bir ömür törpüsüydü. Öyle bir pozisyon harcadı ki; amatör golcüler böyle kaçırmaz!

Ancak uzun süredir Dolmabahçe'de galip gelememenin yarattığı stres, ikinci yarıda Beşiktaş'ı iyice geri itti. Çaykur Rizespor kaçırdığı net pozisyonlarla maçı koparamazken, Rashica'nın kontra atakta attığı gol Beşiktaşlılara derin bir "oh" çektirdi.

Kazanmak önemliydi ama bu galibiyet de gösterdi ki Beşiktaş'ın işi zor. İşin ilginci; Rizespor da eski gücünden oldukça uzaktı. Emirhan transferinde takasla gönderilen ve son bölümde oyuna giren Emrecan'ı izlerken, bu oyuncuya neden fazla şans verilmediğini bir kez daha sorguladım.

Özetle; Beşiktaş dün zor da olsa günü kurtardı. Ama bu futbol taraftarı mutsuz ediyor ki, tribünlerin hali de ortada. Beşiktaş ilk kez kötü bir sezon geçirmiyor ama ilk kez tribünler bu kadar boş. Bunun nedenlerini hafta içi sizlerle paylaşacağım.

Son olarak şunu da ekleyeyim: Rafa Silva'nın takım ısınmasına mont ve kar maskesiyle çıkmasına çok sinirlendim.

Portekizcesiyle söyleyeyim:

"Esta camisa é sagrada, não é para qualquer um." Yani; Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese!