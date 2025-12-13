Beşiktaş geleceğini düşünmeli!

Beşiktaş'ta futbol anlamında işler iyi gitmezken, hakem hatalarının da siyahbeyazlılar aleyhine devam ettiği bir dönemdeyiz. Bu tablo, şampiyonluk iddiamızın artık mucizelere kaldığını açıkça gösteriyor. Akıllı bir yönetim, şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapmak için adımlar atardı; ancak görünen o ki böyle bir niyet yok. Uzun yıllardır sürdürülen yanlış transfer politikaları ve menajer etkisiyle şekillenen süreçler, hem sportif başarısızlıkların hem de kulübün mali açıdan iç açıcı olmayan durumunun temel sebebidir. Bir Beşiktaşlı ve futbol adamı olarak görüşüm şudur: Ara transfer döneminde kulübü maddi açıdan zorlayacak hamlelerden kesinlikle kaçınılmalı ve Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet edebilecek, gelecekte yüksek bedelle satılabilecek oyunculara yönelinmelidir. Mevcut yapıya baktığımızda ise transfer komitesinde futbolun içinden gelen yeterli sayıda ismin olmadığı görülüyor. Görevi tam olarak tanımlanamayan, sportif direktör mü yoksa yardımcı antrenör mü olduğu bile belli olmayan bir pozisyonda bulunan Serkan Reçber'in bu süreçte etkili olabileceğine dair en ufak bir işaret yok. Sayın Başkan'ın bugüne kadar yapılan transferlerde bir başarı gösteremediği, hatta iki genç oyuncu kontenjanının dahi doldurulmadığı ortadadır.



Beşiktaş'ın yeni transferler yapmadan önce, başta Rafa olmak üzere kadrodaki sorunları çözmesi gerekmektedir. Alman Ümit Milli Takımı'nda oynayan ve 6 milyon euro maliyetle kadroya katılan Taylan Bulut'un da artık düzenli olarak ilk 11'de değerlendirilmesi şarttır. Bu kadroyla en azından Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılması zorunluluktur. Bununla birlikte, transfer sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi için güçlü bir futbol yapılanması kurulmalı ve bu süreçte benim de görüşüm alınmalıdır. Kulübün geleceği için, futbol yönetiminde başarı elde etmiş isimlerle birlikte profesyonel bir transfer komitesinin oluşturulması artık kaçınılmazdır.



Hepinizi bekliyorum. Sevgili dostlarım iki haftadan bu yana; İzmir'den tüm ulusal yayın yapan Egemax TV'de usta gazeteciler; Erce Kaftan ve Mutlu Yılmaz'la birlikte ekran başında oluyorum. Pazartesi günü saat 21.00'de ekran başında buluşalım.