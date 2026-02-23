Esneklik ve derinlik

Trabzonspor geçen hafta derbideki puan kayıplarını, zor geçmesi beklenen Gaziantep deplasmanında telafi etmek istiyordu. İlk yarı oyuna iyi başlamayan bordo-mavililer, ilk 20 dakika rakibin baskısına ve hücumda atletik oyuncularının koşularına karşılık veremedi. Ayrıca savunmada açık alanda yakalanınca hem golü kalesinde gördü hem de net pozisyonlar verdi. Onana maçın tamamında çok iyi oynadı.

Elbette sıkıntılı maç başlangıcından sonra Fatih Tekke hocanın çok acil ve doğru iki müdahalesi geldi:

1- 3'lü dizilişten hemen 4'lüye dönmesi.

2- Saha içinde oyuncularının yerlerini, yani konumlarını değiştirmesi.

İlk yarıdaki bu hamlelerden sonra Trabzonspor maçın tüm kontrolünü ele geçirdiği gibi, devre bitimine kadar son 25 dakikada yakaladığı momentum ile iki gol buldu. Fırtına iki net pozisyondan da yararlanamadı. Eğer onları golle sonuçlandırsaydı belki de ilk yarıda maçın fişini çekmiş olacaklardı.

Top ayağındayken agresif olan, hareketliliği sağlayan, hep dile getirdiğim gibi rakibin önlem alamadığı hibrit hücum kombinasyonu ile çok etkili oldular. İkinci yarı savunma olarak daha kompakt duran Trabzonspor, hücumda Ernest Muçi başta olmak üzere çok net gol pozisyonlarından yararlanamadı. Burada en önemli parametre; toplu ve topsuz oyunu ikinci yarı çok doğru bir şekilde kontrol etmeleriydi.

Maçın kazanılmasında saha içinde formasyonun ve oyuncuların yerlerinin devamlı değişmesi bu esnekliği ve derinliği getirdi. Kaliteli bir teknik adamlık performansı ortaya koyan Fatih Tekke'yi tebrik etmek gerekiyor.