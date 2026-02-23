Takım Onana’ya dua etmeli!

Trabzonspor adına çok farklı bir oyun. Önce sistemde değişiklik, sonra eski sisteme dönüş, ardından oyuncuların mevkilerinin değiştirilmesi. Yani gelgitlerin olduğu bir maç. Fakat bu kadar değişikliklerde olsa sorun takım savunmasınınyetersizliği. Bu da istenilen,arzu edilen bir oyunu ortaya koymanızaengel. Sezon başından beri rakibe bu kadar atak girişimi üstünlüğü ve gol pozisyonu verilen herhalde başka bir karşılaşma yok. Mücadelenin ilk 20dakikalık bölümünde hatlar arasıuyumsuzluk üst düzeyde. Topasahip olmanız gerekirken yapılanpas hataları, Gaziantep'in girdiği golpozisyonları var. Ardından rakibingolü geldi. Golden sonra 3'lü sistemden dörtlü sisteme geçildi. Augusto veardından Mustafa'nın getirdiği toptaOnuachu ile kazanılan ikinci gol.İkinci yarı kendi yarı alanında kabulettiğiniz anlar ve rakibin eksik yakalandığıpozisyonlarvar. Final pasıyetersizliği, pasşuttercihi yanlışlığıüçüncügolün gelmemesinenedenoldu. Bu maçta alınan üç puanda en büyük pay ise kaleci Onana'ya ait. Oyuncu performanslarını gözden geçirmek gerek. Oulai ve Folcarelli çok fazla pas hatası yaptı. Savunmada da uyumsuzluk var. Onuachu ise bir kez daha görüldüki bu takım için her şey.