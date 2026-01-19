Ara anlar!

Trabzonspor ligin ikinci yarısına zor geçmesi beklenen Kocaelispor deplasmanında başladı. Zirveden kopmamak adına tek hedef üç puan idi.

Fırtına'nın yine en büyük sıkıntısı ortaya çıktı: oyun içi dalgalanmaları... Bu da zaman zaman Kocaeli'nin oyunda daha baskın olmasını sağladı. Özellikle 30. dakikadan sonra maç bordomavililerin üstünlüğü ile geçti. Gol buldukları gibi kaçırdıkları pozisyonu gol ile sonuçlandırsalar önde bile içeriye girebilirlerdi.



Trabzonspor genç bir takım. Daha fiziksel, kalitesi iyi olmalı... İçeride atlet olan oyuncular var. En önemlisi, taraftarının istediği takımın top rakipteyken agresif olması. Bunu yapmak lazım çünkü topa bu kadar sahip oluyorsan, topu kaybettiğinde orada hemen reaksiyon vermelisin.

Şunu unutmamak lazım; geç verilen reaksiyonda doğru değil, çünkü zincirleme pozisyon hatalarını doğurur. Nitekim ikinci yarı geniş alanlar yakalandılar ve bunun sonucunda rakibe gol pozisyonları verdiler. Buna çözüm şart. Birde orta saha merkezine defansif yönü güçlü, agresif ve takıma liderlik edecek bir oyuncuya ihtiyaç var.

Futbol anların değil (Ara Anların oyunudur). Nitekim Muçi'nin golü Trabzonspor'un zirve yarışından kopmamak ve ligdeli kötü gidişatı durdurmak adına üç puandan fazlası idi.