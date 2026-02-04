Çilingir!

Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nda rakibi, 2. Lig takımlarından Fethiyespor. Ligde oynayacağı Samsunspor maçını düşünerek rotasyonlu bir kadro ile çıkılması gayet doğaldı. Bordo mavililerin, ilk yarı yine topa fazla sahip olan fakat her zamanki gibi bunu üretkenliğe dönüştüremeyen temposuz, topa ritim veremeyen ve dağınık bir görüntüsü vardı sahada. Kadro seçimi enteresandı; sağ bekin sağ bek değil, stoperin stoper değil, sol kanat Nwakaeme performans yaşı geçmiş (gol atmasına rağmen), sağ kanatta kimin oynadığı belli değil. Üç yeni transfer, ilk 11'de. Bu maçta onların performansını test edemezsin.



İkinci yarı Onuachu'nun girmesi ile Umut'la beraber iki santrforlu oyuna dönülmesi ve bu oyunculara göre hucümda genişlik verilmesi, kanat akınları yapılması lazımdı. O da istenen seviyede olmayınca, iş bireysel beceri ile maçın çözülmesine gitti. Yine işler sahada çetrefilleştiğinde (ÇİLİNGİR) Muçi, her zamanki gibi attığı golle takımını rahatlattığı gibi bundan daha önemlisi rakibin maçın başından beri yaptığı kendi ceza sahası önündeki derin ve katı savunma anlayışını yerinden oynattı. Bu tam da bordo mavililerin istediği oyun ortamıydı. Nitekim ondan sonra goller çok rahat gelmeye başladı. Trabzonspor, kupada puanını 6 yaptı ve bu gruptan çıkması için tek çözüm Başakşehir'i son maçta yenmesi gerekiyor gibi duruyor.