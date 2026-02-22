Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi 4-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından konuştu.

Deneyimli teknik adam, "Hem oyunu, hem skoru kazandık. Yavaş yavaş işler düzeliyor. İstek, arzu, mücadele, plana sadık kalınması Beşiktaş formasına yakışan türdendi. Bugünkü oyun tatmin ediciydi."

Yayından önce de söyledim. Bilal bizim için çok önemli bir oyuncu. Yokluğu bizi çok etkileyecekti. Bunun için hafta içinde farklı bir formatta çalıştık. İki ön libero, Olaitan'ı farklı bir pozisyonda kullandık. Göztepe de sert bir takım. Ligin en az gol yiyen takımı. Hem oyunu hem skoru kazanmak bizim için mutluluk verici. Sezonda ilk defa böyle bir maç oynadık. Hep sıkıntılı süreçlerden geçtik. Zor dönemler yaşıyoruz ama yavaş yavaş işler düzeliyor bence. Bugünkü takımın mücadelesi, isteği, arzusu, oyun planına sadakat... Bana göre Beşiktaş formasına yakıştı.

Taraftarlarımız da maç sonuna kadar oyuncuların arkasındaydı. Yavaş yavaş camia birleşiyor. Sezon başında zordu. İşler düzeliyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Biz de başarılı olmak için bu işi yapıyoruz. Mutlu etmek için yapıyoruz. Bugünkü oyun her tarafıyla tatmin ediciydi. Sezonun en iyi oyunuydu. Aldığımız skor, oynadığımız oyun sezonun en iyisiydi. Oyuncularıma ayrıca teşekkür ediyorum.

Hep tartışılıyoruz ama bu işlerde Serkan Reçber'in başarısını göz ardı etmemek lazım. Serkan Reçber ne iş yapıyor diyorlar, bu işi yapıyor. Oyuncu seçiminde beraber hareket ediyoruz, son kararı ben veriyorum. Bilgisi birikimi çok değerli. Camiamıza söylüyorum bunu. Negatif algılar oluyor, olmasın! Hepimiz Beşiktaş için buradayız, kendi şahsi zevklerimiz için burada değiliz. Hedefimiz Beşiktaş'ın başarısı ve bunun için çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.