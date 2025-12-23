Aksiyon ve planlama!

Trabzonspor öyle bir kötü ilk devre oynadı ki... Bordo mavililer, çok isteksiz, temposuz, maç bitse de tatile çıksak modundaydı. Sezonun en kötü 45 dakikasını oynadılar. Tek olumlu tarafı 45+2'de atılan goldü.

İkinci yarının başında atılan golle beraberlik gelmiş ve tam maçın momentumunu eline almışken yine Arif'in yaptığı bireysel hata (zaten bu seviyenin oyuncusu değil) ile oyunun tüm kontrolü Gençlerbirliği'ne geçti.

Orta saha oyunun en etkili bölgesi. Ozan ve Bouchouari çok yetersiz bu takım için. Bir büyük takım küme düşme potasında olan, birçok sıkıntı yaşayan bir rakibe bu kadar geçiş hücumu yaptırır mı? Bu kadar gol pozisyonu verir mi? Bu kadar ruhsuzca oynar mı? Bunda da bir hayır var deyip hemen büyük bir operasyon için (Aksiyon alıp doğru planlama yapmalı)

Bordo mavililer eğer ligin ikinci devresinde üst sıralarda yer almak istiyorsa ve Türkiye Kupası'nı almak düşüncesi varsa acil bu eylem planını devreye sokmalı. Fesih yapacağı oyuncular Savic, Arif, Olaigbe, Sikan, Nwakaeme, Ozan, Serdar, Cihan olmalı.

Transfer edilecek pozisyonlar ise stoper, sağ ve sol bek oynayan bir futbolcu, orta sahaya bir defansif yönü güçlü 6 numara, hücumda sol kenara atletik oyuncu, bir de Onuachu olmadığı zaman onun yerini dolduracak bir santrfor.

Mustafa, Onuachu, Folcarelli, Oulai'nin yerleri dolmuyor. Onların yerine oynayan futbolcular çok yetersiz ve de bu kadroda asla yerleri dolmaz.