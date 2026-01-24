Acemi hakem!

Seyircilerin elinde dalgalanan ay yıldızlı şanlı bayrağımızla, Papara Park'ta şölen vardı. TFF'nin mottosu, "Futbola aşığız küfüre karşıyız" pankartı umarım olumlu yansır. Trabzonspor'un ön alan baskısı 10 dakika sürdü. Kadrosunda önemli değişiklikler yapmış, güçlenmiş Kasımpaşa, ilerleyen dakikalarda kendi oyununu kabul ettirdi. Futbol adına keyif alamadığımız, pozisyonu az temposu düşük zevksiz bir ilk yarı seyrettik. Onuachu bir geldi, pir geldi. 49. dakikada sarı kart gördü, 50. dakikada golü buldu. Osimhen Galatasaray için neyse, Onuachu Trabzonspor için o. Kasımpaşa gole rağmen oyundan hiç düşmedi. 4-1-4-1 ile alan ve adam markajını, ayağa pası iyi yaptı. Kontratakla gol aradı. Diabate'nin golü ile beraberliği yakaladı.

Maçın başından itibaren çok çalışan, arayan Zubkov, akıl dolu çok klas bir vuruşla galibiyeti getirdi. Trabzonspor'un futbolunda, temposunda; heyecan ve isteğinde düşüş var. Ali Yılmaz ve ekibinin 6 dakika gecikme ile maçı 20.06'da başlatması, tam bir plansızlık ve otorite zafiyetidir. Temaslı oyunla, faul arasında çok ince bir çizgi vardır. Bunu iyi ayırt eden, uygulayan hakem saygı görür. Aksi olursa, "Hakem futbolu bilmiyor" derler, tepki verirler hatta gülerler. Hakemin faul standardı yoktu. Muçi'nin 29. dakikada bilerek ayakla oynadığı top, yükseliyor koluna geliyor hakem elle oynama çaldı. Demek ki Muçi kendi ceza alanı içinde olsa Trabzonspor aleyhine penaltı verecekmiş, skandal yorum ve karar! Kasımpaşa'nın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru. Hakemi zorlayan majör karar yok. Acemilik var. Güya az faul çalma gayreti vardı ama 31 faul ile tamamladı