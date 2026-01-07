Tedesco’nun sistemine cuk oturmuş!

Fenerbahçe futbolu özlemiş... İştahlıbaşladı... Hele de ilk yarıda. Sürekligol aradı, direkten dönen toplar, kaçanfırsatlar. Tatil çok iyi gelmiş. Tedescohazırlıklara geç başladı diye eleştiri alıyorduama demek ki bir bildiği varmış...Rotasyonlu kadroya rağmen (11 eksikvardı) disiplinliydi, hücumda çeşitlilikvardı. Musaba sağ kanadı uçurdu (ikiasist), Kerem gol attı, Duran ikinciyiekledi... Savunmada da sağlam durdu...Samsunspor'un tehlikeli kontralarını kesti,Ederson kritik kurtarışlar yaptı. ÖzellikleMusaba'ya değinmek istiyorum.. Sadeceiki idman yapmasına rağmeneski takımı Samsunspor'a karşıilk 11'de başladı ve KeremAktürkoğlu'nun golündemükemmel bir asistyaptı... İkinci golde de...Hızlı, dribblingi güçlü,kolay adam eksiltiyor.Karar verme süresi kısa...Fenerbahçe'nin kanatlarına ilaçgibi gelecek. Fark yarattı ilk maçında.Özellikle kontralarda ve hızlı hücumlarda!.Eski takıma karşı böylebaşlaması da ayrı motiveetmiş belli ki. Fenerbahçehesaplı ve iyi bir transferyaptı.. Hep 20-30 milyonEuro'luk adamlar alınacakdiye bir şey yokzaten. Tedesco hücumdabaskıyı ve tempoyu artıracak,rakibi baskı altına alacak,adam geçecek oyuncularistiyordu... Zaten bu nedenleMusaba'yı aldırdı. Tam isabet olmuş. Şimdibizi nefis bir final bekliyor.. Bu sezon ilkkez dörtlü formatta oynanan SüperKupa'da derbi finali izlemek müthişolacak... Yıllardır özlediğimiz türden birkapışma bu! Milyonlarca izleyiciye ulaşacakTurkuvaz Medya sayesinde...Şölene hazır olun!