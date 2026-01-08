Sezonun kalanının fotoğrafını çeker!

SAHA dışı pek çok sıkıntının yaşandığı bu dönemde Galatasaray-Fenerbahçe finali futbolumuza renk katacaktır... Dünyanın gözü, ünlü yabancı oyuncuların da yer aldığı bu derbide olacak. Yıllardır şampiyonluk yarışında at başı giden bu iki kulüp, Süper Kupa finaliyle Türk futboluna nefes olacak... Ezeli rekabet ve ebedi dostluk içerisinde özellikle Fenerbahçe'nin yeni yönetiminin ateşe benzin dökmemesi, Galatasaray'ın da dostluğa değer vermesi, uzun yıllar sonra rekabet içerisinde inanılmaz bir mücadelenin verileceğini bize gösteriyor...

Geride kalan maçlara baktığımızda Galatasaray'ın, Trabzonspor karşısında son derece rahat bir galibiyet aldığını gördük. Sarı-kırmızılılar, kaldıkları yerden yollarına devam ediyor. Kadroda çok değerli isimler var ancak tüm gözler yine İcardi'nin üzerinde olacak. Arjantinli yıldız, Fenerbahçe maçının adamı olmaya en yakın isim. Form grafiği yüksek. Genel tabloya baktığımızda Galatasaray, bu maça A'dan Z'ye hazır görüntüsü veriyor. Gelelim Fenerbahçe'ye; sarı-lacivertliler futbola adeta yeniden âşık olmuş. Samsunspor maçında özellikle ilk yarıda izlediğimiz takım, sahada muhteşem bir oyun ortaya koydu...

A KALİTE YAYIN!

Elbette herkesin merakla beklediği isim, Samsunspor'dan transfer edilen Musaba'ydı. Yıldız futbolcu, ilk maçındaki iştahı ve arzusu ile dikkat çekti. Savunma arkasına yaptığı koşular ve oyun zekâsı Nene'ye artık forma yüzü göstermez. İki asistle skora da doğrudan etki etti. Ben beğendim. Fenerbahçe, düşük maliyetle nefis bir transfer yapmış. Yönetimi tebrik etmek gerekir. Atatürk Olimpiyat Stadı, muhteşem bir geceye ev sahipliği yapacak. Tribünlerin tamamen dolu olacağını tahmin ediyorum. Bu maçın net bir favorisi yok. Ancak kazanan taraf, ligin ikinci yarısı için ciddi bir moral ve ekstra motivasyon elde edecektir. Ve bazen bir kupa, sadece kupa değildir… Sezonun geri kalanının psikolojisini belirler.

