Sosyal medya kulüplerin en büyük düşmanı

Taraftarların sürekli transfer istemesi, özellikle Türkiye'deki büyük kulüpleri (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor) ciddi şekilde baskı altına alıyor. Bu baskı genellikle kısa vadeli, plansız kararlara yol açıyor. Türkiye'de futbol tutkusu aşırı yüksek. Sosyal medya, tribünler ve gruplar üzerinden "Transfer istiyoruz" sesi çok çabuk yükseliyor. Takım kötü sonuç alınca veya rakip transfer yapınca hemen "Yıldız gelsin.. Niye transfer yok?.. Bakın rakip nasıl adamlar getirdi" baskısı başlıyor. Bu da yönetimlerin, "Taraftarı susturmak" için acele hamle yapmasına neden oluyor. Panik transferleri getiriyor. Pahalı veya kulübe uymayan oyuncular alınabiliyor. Sonuçta borç artıyor, sürdürülebilirlik bozuluyor. Kulüplerin borçları milyarlarca lirayı aşıyor. Yaklaşık 80 milyar TL.. Transfer harcamaları Avrupa'da bile dikkat çekecek seviyede ama başarı gelmeyince (Avrupa'da genelde hayal kırıklığı) eleştiri büyüyor. Taraftar baskısı kısa vadede yönetimi rahatlatıyor gibi görünse de uzun vadede kulübü borç batağına sürüklüyor. Kısaca özellikle sosyal medya baskısı çok fazla ve büyük kulüplerde yönetimlerin en büyük düşmanlarından biri haline geliyor. Akıllı yönetimler bu baskıya direnip uzun vadeli plan yapıyor (nad-i ren başarılı oluyor), çoğu ise taraftarı memnun etmek için günü kurtarmaya çalışıyor. Bu döngü Türk futbolunun en büyük sorunlarından biri oldu.. Eminim ki özellikle büyük takımlar, 'Şu transfer dönemi bitse de rahatlasak' diye dua ediyorlar. Geçmişte bunu Okan Buruk söyledi. Eskiden başkanlar, "Para basıp yıldız alırız" diye popülist olabiliyordu, şimdi ise borç+limit+başarısızlık korkusu üçgeninde sıkışıyorlar. Bu da onları hem taraftara karşı savunmasız bırakıyor hem de yanlış-acele transfer yapmaya zorluyor (ki bu da kâbusu büyütüyor).



TEK ÇÖZÜM BENFICA İLE ANLAŞMAKTIR!

RAFA SILVA krizi 3 aydır bitmiyor.. Dün Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Rafa Silva için istediğimiz teklif gelirse Benfica'da oynar. O teklif gelmezse de Rafa burada kalır. Bizim için ödeyeceğimiz para çok önemli değil, kalır ve hayatına Beşiktaş'ın futbolcusu olarak devam eder" dedi.. Rafa Silva'nın daha 1.5 yıllık anlaşması var.. Zaten haftalardır yok.. Beşiktaş bu sezon da 6 milyon Euro para ödeyecek.. Vergisiyle bu rakam 9 milyon Euro'ya yakın.. Bir de Türk parası olarak yazalım: 460 milyon TL.. Bu para sadece bu sezonun rakamı.. Diğer ödemeleri var mı bilmiyoruz (Ev, araba, benzin, uçak bileti, menajer parası).. Beşiktaş'ın sokağa atacak 1 TL'si bile olmaması lazım.. Benfica 7 milyon Euro'ya kadar çıkmış.. Orta yol bulunur!



"KANTE GELİYOR!" DEMEK PAHALI İŞ!

Kante için F.Bahçe yoğun mesai harcıyor.. Daha net bir anlaşma yok.. Ama işin PR çalışması sosyal medyada iyi yapıldı.. Ertan Torunoğulları futboldan sorumlu yönetici olarak bu süreçte ön planda; açıklamaları, taraftarı heyecanlandırmak için bilinçli yapılmış görünüyor. Eğer transfer patlarsa "Sözünde durdu" diye alkışlanır, gecikirse de "Süreç devam ediyor" diye geçiştirilir. Ama olmama ihtimali de var.. Dünya küçük.. Siz ne derseniz S.Arabistan'da da yankı buluyor.. Kante'nin 6 ay sözleşmesi kalmış ve F.Bahçe bonservis bedeli ödemek istemiyor.. Ama siz "Kante geliyor" derseniz de bazı rakamlar büyüyor! O zaman o rakam neyse ödeyeceksiniz! Söz ağızdan çıktı..