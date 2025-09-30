Akıllı oynadı

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı resmen yeniden düzenliyor. Futbolda "Kadro istikrarı" çok önemlidir. Sergen Hoca oyuncuların birlikte oynama alışkanlığını kazanması için kadro istikrarına önem veriyor. Beşiktaş'ın savunma hattı hariç hücum oyuncuları ile orta alan oyuncuları belirlenmiş. Beşiktaş ilk uyumu Bilal, Abraham, Silva ve Cerny'den oluşan hücum hattıyla yakalamış. Bu dörtlü hem hücuma hızlı çıkıyorlar hem de pas uyumu konusunda birbirleriyle ortak hareket ediyorlar. Beşiktaş'ın temposunda inişler ve çıkışlar var. Bu yüzden Sergen Hoca oyuncularına, "Topu rakibe verin. Biz kazandığımız toplarla hücuma çabuk çıkalım ve golü atalım" demiş. Beşiktaş bu anlayışı özellikle ilk yarıda başarıyla uyguladı. Sergen Hoca'nın dokunuşu sayesinde kendine gelen Rafa Silva kendi becerisiyle yarattığı pozisyonu golle bitirdi. Kocaelispor kalecisi Jovanovic'in hatasıyla oluşan atağı da Cerny gol yaptı.

Kocaeli takımı topa hakim olmasına rağmen pozisyon üretmekte zorlandı. İlk isabetli vuruşta Tayfur Bingöl golü attı. Beşiktaş'ın fizik gücü konusunda eksikliği var. Bu yüzden sürekli rakibi karşılayıp hızlı ataklarla Kocaeli kalesini tehdit ettiler. İkinci yarı Beşiktaş kendi kalesine fazla yaslanınca Kocaeli pozisyonlar üretti. Ama Beşiktaş savunması hata yapmadı. Beşiktaş akıllı oynadı, golleri bulduktan sonra coşkusunu kaybetmedi, enerjisini gücüne göre kullandı ve kaliteli ayakları sayesinde galibiyet serisi yakaladı.