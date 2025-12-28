4 büyüklerden Gazze yürüyüşü için paylaşım!

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor; 1 Ocak'ta yapılacak olan Gazze yürüyüşü hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yayınladı.
Yeni yıl, yeni umutlar… İnsanlık için #GazzeyiUnutma— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 28, 2025
📍 Galata Köprüsü
🗓 1 Ocak 2026
🕤 08.30 pic.twitter.com/8Kep78XFCh
1 Ocak'ta insanlığın tarafında buluşuyor; umuda yürüyoruz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 28, 2025
📍 Galata Köprüsü
🗓 1 Ocak 2026
⏰ 08.30#GazzeyiUnutma pic.twitter.com/s52bQB6cdg
Yeni yılın ilk mesajını Galata Köprüsü'nde veriyoruz. #GazzeyiUnutma— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 28, 2025
📍 Galata Köprüsü
🗓 1 Ocak 2026
⏰ 08.30 pic.twitter.com/h27iS9NWDd
#GazzeyiUnutma pic.twitter.com/8f4GYFEeWR— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 28, 2025