Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü!

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü! Ocak transfer döneminde bir santrfor eklemesi yaparak şampiyonluk yarışındaki iddiasını kuvvetlendirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertlilere son olarak dünyaca ünlü yıldız menajerler aracılığıyla önerildi. İşte detaylar... (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri





ABONE OL

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da büyük hedefler koyan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde önceliği forvet hattına vermiş durumda.

Sarı lacivertlilerin listesinin ilk sırasında yer alan Atletico Madrid'den Alexander Sörloth konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bonservis bedelini 35 milyon Euro'dan açan İspanyol ekibi, 30 milyon Euro'ya kadar indi. Norveçli forvet ise yıllık 12 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme istiyor.