Cagliari ile Serie A'da attığı gollerle adından söz ettiren milli futbolcu Semih Kılıçsoy'un menajeri Federico Pastarello transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE PASTARELLO'NUN SÖZLERİ



"Semih'i yurt dışına çıkarmamızın nedeni Türkiye'de kendisine yönelik baskının oldukça artmış olmasıydı. Beşiktaş, bu yaşta bir oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamaya taraftar tepkisinden çekindiği için pek sıcak bakmıyordu. Çetin müzakereler sonucu satın alma opsiyonu 12 milyon Euro gibi ağır bir meblağ oldu. Beşiktaş, bu madde sayesinde taraftara karşı kendini kurtardı. Semih de nihayet, baskı ve beklentilerden uzakta yeniden parlamaya başladı."