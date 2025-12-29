Portekiz Ligi takımlarından Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho, takımının 2-2 berabere kaldığı Braga maçı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada skor 2-2 tamamlanmasına rağmen kazandıklarını iddia eden Portekizli çalıştırıcı "Braga'yı burada 3-2 yenmek harika bir sonuç. Golümüz temizdi, harika bir zaferdi!" ifadelerini kullandı.

Braga, Portekiz Süper Ligi'nin 16. haftasında Benfica ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Braga'nın gollerini Pau Victor ile Rodrigo Zalazar kaydetti. Benfica'nın sayıları ise Nicolas Otamendi ile Fredrik Aursnes'ten geldi.

Bu sonucun ardından Benfica 36, Braga ise 26 puana yükseldi.

"3-2 YENMEK HARİKA BİR SONUÇ"

Jose Mourinho, maç sonu açıklamalarda bulundu. Mücadelede skor 2-2 tamamlanmasına rağmen kazandıklarını iddia eden Portekizli teknik direktör "Braga'yı burada 3-2 yenmek harika bir sonuç. Golümüz temizdi, harika bir zaferdi!" ifadelerini kullandı.

Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üçüncü golümüzü yedek kulübesinden izledim, mesafe konusunda şüphelerim vardı ancak VAR'ın izlediği monitörde tekrar tekrar izledim. Gol kesinlikle geçerli. Bu büyük bir zafer. Kazandık, kazandık, kazandık!

Bazı kulüpler hakem hatalarıyla maç kazanıyor. Bazı kulüpler hakem hatalarıyla kaybediyor. Garip şeyler oluyor.

Bana deli diyecekler, olsun. Oyunu tersine çevirdiğimize ve kazandığımıza dair inanç ve sevinçle buradan ayrılıyorum."