Fenerbahçe'de Tedesco, Nkunku'yu kadrosunda görmek istiyor! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Devre arasında flaş bir transfer yaparak Galatasaray'ın önüne geçmeyi hedefleyen Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların talip olduğu bir ismi gündemine aldı. Teknik direktör Domenico Tedesco, dünyaca ünlü yıldız futbolcu olan eski öğrencisini arayarak Fenerbahçe kadrosuna katmayı hedefliyor.





Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, rotasını İtalya'ya çevirdi. Hedefteki isim; Milan'ın gönderilecekler listesine eklediği Christopher Nkunku... Fotomaç'ta yer alan haberde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin Fransız yıldıza talip olduğu ve girişimlere başladığı duyuruldu. Ancak sarı-lacivertliler, teknik direktörü Domenico Tedesco faktörüyle ezeli rakibi Galatasaray'ın bu transferde önüne geçti.

Gelen bilgilere göre; Tedesco, Leipzig'den eski öğrencisini aradı ve bir görüşme gerçekleştirildi. İtalyan çalıştırıcı, Nkunku'ya 'yeniden birlikte çalışalım' dedi. Fransız yıldız da olumlu yanıt verdi. İş; Fenerbahçe ile Milan arasındaki görüşmelere kaldı. Sarı-lacivertliler, Milan'ı ikna ederse transfer gerçekleşecek. Nkunku'nun transfer olması halinde santrfor arayışından da vazgeçilecek ve En-Nesyri'nin yerine Talisca, ileri uçta değerlendirilecek.