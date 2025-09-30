Fenerbahçe'yi analiz edelim

Antalyaspor maçı öncesi Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda başkanı Saran'ın futbolculara soyunma odasında yaptığı ateşli konuşma gündeme oturdu. Saran'ın futbolculara yönelik kullandığı, "Savaşın! Sizden tek isteğim bu.. Arkanızdayım.. İnanın" şeklindeki sözleri, bu zamana kadar hiçbir kulüp başkanından duymadık, görmedik.. Saran'ın ateşli konuşmaları yurt dışında bile ilgi çekti, spor sitelerinde yerini aldı. Bu doğru mu? Bir başkan tesislere gidip futbolcularla toplantı yapabilir, o toplantıya teknik ekip de katılır. Bir başkan kötü ya da iyi biten bir maçtan sonra soyunma odasına iner, teknik ekibi ve futbolcuları kutlar.. Kötü bir mağlubiyet sonrası da hocadan rapor ister.. Saran'ın maç öncesi konuşmalarını biz genelde teknik adamlardan görürüz. Guardiola, Fatih Terim, Mustafa Denizli, Okan Buruk, Klopp, Arda Turan… Motivasyon olarak futbolculara Türk tabiriyle gaz verilir..

TEKNİK ADAM HİÇE SAYILIR



Ama bir başkanın teknik heyeti hiçe sayarak, 'Sahaya yüreğinizi koyun. Tekmeye kafa uzatın' söylemi doğru bir yaklaşım değildir.. Futbolcuların gözünde teknik adam bir anda ikinci plana itilir. Cin gibi olan futbolcular, durumdan vazife çıkarıp 'Bizim patronumuz başkandır' havasına girer.. Futbolcu kötü oynadığında hocasından eleştiri alınca umursamaz çünkü muhatabını başkan olarak görür.. Sporcu kimliği de olan Sadettin Bey'in bu davranışının yanlış olduğunu düşünüyor, teknik adamın otoritesine zarar verdiğine inanıyorum.. Fenerbahçe tabii ki kritik bir süreçte.. Baskı çok.. Camia umut istiyor, iyi sonuç bekliyor.. Böyle bir ortamda Antalyaspor maçı kazanılmasa fırtınalar kopardı.. Bu nedenle de bu motivasyon konuşması yapılmış olabilir.. Sonuç olarak Fenerbahçe kazansa da öyle savaşmadı, yüreğini ortaya koymadı.. Fakat nefes aldı.. Aslında Antalyaspor maçının özeti buydu. Gelelim teknik adam meselesine.. Tedesco'nun durumu hâlâ pamuk ipliğine bağlı.. Fakat Antalyaspor maçının ardından yaptığı konuşmada genç teknik adam, Gökhan Gönül'ün yerine yeni bir antrenör istemeyeceğini açıkladı.. Yani "Ben buradayım" mesajını da verdi..

TEDESCO İLE DEVAM EDİLMELİ



Başkan ya kendisi ya da başka kanallar üzerinden Aykut Kocaman, İsmail Kartal ve Volkan Demirel ile görüştü.. Belli ki bir B planı yok.. Aslında en doğrusu Tedesco'nun arkasında durup hoca ile sezonu bitirmek.. 1-2 maça göre gözlem yapmak doğru bir seçenek değil.. Belirsizlik mental sıkıntı yaşatır.. Takımda da hocada da.. Doğru olan "Hocamız Tedesco'dur" deyip yola devam etmektir..