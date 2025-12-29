Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde bir santrfor almasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de Sörloth'un alternatifi belli oldu. Sarı-lacivertliler, Atalanta'nın Karadağlı yıldızı Nikola Krstovic'i gündemine aldı. İşte ayrıntılar...

Takvim'in haberine göre sarı-lacivertliler, B planı olarak Atalanta forması giyen Nikola Krstovic'i gündemine aldı. Domenico Tedesco'nun istediği pivot özellikleri taşıyan Karadağlı golcü, İtalyan ekibinin beklentilerini karşılayamadı.