08 Şubat 2026, Pazar İSKENDER GÜNEN













Muçi etkisi... Samsunspor gibi deplasmanda zorlu bir rakip önünde Trabzonspor'un mücadele gücüne saygı duyulmalı. Çünkü sakatlıklar dolayısıyla eksilmeler yaşandığı bir süre ve kadro zenginliğinin oluşmadığı bir takım var. Oyunun ilk 15 dakikası dışında oyunu istediği gibi yönlendiren, üstünlüğünü rakibine kabul ettiren bir Trabzonspor vardı. Rakibin atak girişimleri sadece Trabzonspor'un kaptırdığı toplarla gerçekleşti. Orta alanda Oulai büyük bir yetenek. Aldığı her topu olumlu kullandı. Sakin ve akılcı bir oyun ortaya koydu. Onuachu bu takım için olmazsa olmaz bir isim. Yaptığı katkı ve her maç attığı gollerle öne çıktı ama söz edilmesi gereken iki isim var: Muçi ve Mustafa… Muçi, Beşiktaş'ta istenilen performansı veremedikten sonra Fatih Tekke'nin ısrarcı olarak Trabzonspor'a kattığı bir futbolcu. Gelinen noktada teknik adam-oyuncu arasındaki güvenin ne kadar önemli olduğu öne çıkıyor. Takıma büyük katkılar yaptı. Onuachu'nun attığı golde pası veren isimdi. İlk devre ofsayttan sayılmayan golün asistini yapan, Mustafa'yı da gollük pozisyona sokan pasın sahibiydi. Mustafa ise nerede görev verilirse verilsin her zaman büyük bir sorumluluk içerisinde mücadele gücünü sahaya yansıtıyor. Dün de sol kanatta ofansif olarak büyük katkı yapacağının mesajlarını verdi. Sonuçtan bağımsız olarak oyun, kazanma arzusu ve sorumluluk anlayışı yarınlar için umut veriyor.