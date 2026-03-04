04 Mart 2026, Çarşamba İSKENDER GÜNEN













Hamle turu getirdi Fatih Tekke, kupada var olma maçında farklı bir 11'le sahaya çıktı. Orta alanda Okay ve Bouchouari, önde ise Umut ve Nwakaeme... Maçın ilk 30 dakikalık bölümünde her iki takımın da pas hataları üst düzeydeydi. Fakat duran toptan Augusto ile gelen gol vardı. Başakşehir'e göre Trabzonspor'un oyunda üstün olduğu anlar var. Augusto ilk yarıda Trabzonspor'un atak girişimlerinin odak ismi. Muçi ile birlikte Başakşehir'in sağ kenarda savunma dengesini bozdular. Buna karşın Başakşehir'in de atak girişimleri, Trabzonspor'un sol kenarı oldu. Çünkü Nwakaeme'nin oyunun savunma tarafında olmayışı Mustafa'yı, Feyzullayev ve Onur ikilisi ile baş başa bıraktı. İlk yarı Umut girdiği gol pozisyonunu değerlendirebilse ikinci yarıya çok daha rahat çıkma olanakları vardı. İkinci devre ise oyunu başlatan Trabzonspor ve yapılan hatalar zinciri geldi. Önce Pina, sonra Okay ve ardından gelen Başakşehir golü. 1-1'den sonra ise Başakşehir'in baskısı öne çıktı. Okay ve Bouchouari savunmanın içine çok fazla girerek oynama yanlışlığı içerisindeydiler. Ani gelişen Başakşehir atağında ikinci golü kalelerinde gördüler. Yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra ise Mustafa'nın bireysel becerisi ile gelen beraberlik golü, ardından Başakşehir 10 kişi kaldıktan sonra Onuachu ve Ozan'la kazanılan goller geldi. Çeyrek finale çıkmak Trabzonspor için büyük önem taşımakta. Çünkü Avrupa kupalarına katılabilmek için kupa en kısa yol.