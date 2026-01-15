15 Ocak 2026, Perşembe İSKENDER GÜNEN













Takviyeye mecbur Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor mağlubiyetinden sonra Trabzonspor'un gruptan çıkmak için mutlaka kazanması gereken bir maçtı… Rakip İstanbulspor… Bordo-mavililer rotasyonlu bir kadro ile sahada yer aldı. Alınan farklı sonuç doğal karşılanmalı. Yalnız sonuçtan bağımsız İstanbulspor'un 10 kişi kaldıktan sonra Trabzonspor'un bu farka ulaşması düşündürücü olsa gerek… Özellikle maçın ilk yarısında Trabzonspor adına olumlu diyebileceğimiz bir oyun ortada yok… Topa daha fazla sahip olmalarına rağmen üretkenlikten uzaktılar. İki kenardan organize ataklar geliştirilmedi. Ve de yapılan pas hataları öne çıktı. İstanbulspor'un girdiği ilk gol pozisyonunda kaleci Onuralp başarılıydı. Sonrasında ise Krstovski'nin attığı golde savunma oyuncularının yerleşme hatası vardı

Maçı çözen isim ise Muçi oldu… İlk yarı çok pas hatası yapmasına rağmen attığı 2 gol ve bir asistle öne çıkan oyuncuydu. Ligin ikinci yarısı başlarken görüldü ki bazı oyuncuların eksikliğinde Trabzonspor, sıradan bir takım olarak sahada yer almakta. Çünkü ligin ikinci devresinde çok daha zorlu karşılaşmalar Trabzonspor'u bekliyor. Gerek lig gerekse kupa mücadelelerinde kadro derinliğine ve zenginliğine ihtiyaç var. Bu gerçek göz ardı edilmemelidir. Aksi takdirde ortaya çıkacak sorunlarla hayal kırıklıkları yaşanabilir.