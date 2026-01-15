Saçlar kaynak mı?

Bazen maçları izlerken, "Hangi bölgeye transfer lazım?" diye değil, "Kimin gönderilmesi gerekiyor?" diye seyrediyorum! Gerçekten iyi taraftarlar eminim benim ne demek istediğimi anlıyordur. Bu Fenerbahçe'den kimler gönderilmeli? Kimler Çubuklu'yu giymeyi hak etmiyor? Mesela Szymanki…. Sizce bu performansıyla Fenerbahçe formasını alabilir mi? Bence kocaman bir hayır! Eğer iyi bir rakama satılabilecekse hemen gönderin. Rakibin Beyoğlu… Bu takıma ilk yarıda 19 şut atıp gol atamazsan olmaz. Talisca'nın yüzde 100 girdiği gol pozisyonlarını sayamadım bile! Ya arkadaş bu kadar da olmaz ki! Ayağı iyi oyuncu 10 pozisyonun en kötü ikisini atar. Laubalik midir, rakibi küçümsemek midir, bilemedim? Sonrasında bir gol attı ki, aman aman! Zaten alameti farikası böyle ceza sahası dışı goller atmak değil mi?



Tedesco'nun bu kadar ofansif bir kadroyla sahaya çıkıp gerekli skoru erken bulamamasının bir anlamı var. Çok hücumcuyla sahaya çıkmak, çok gol atacağın anlamına gelmiyor. Herkesin mevkisinde oynadığı kadrolar her daim daha çok iş yapıyor. Evvelsi gün; G.Saray Fethiyesporla, dünde Fenerbahçe Beyoğlu ile oynadı. Şuna inanın dostlarım; ben hep Kızılderelileri tutarım, Kovboyları değil! İki büyüğün de rakipleri kazansın istedim. Ama olmadı. Türkiye Kupası zaten bunun için değil mi? Sürpriz takımlar, favoriler karşısında sonuç alacak. Herkes, "Helal olsun" diyecek. Beyoğlu'nda yine gezeceğiz, gözlerimizi yine süzeceğiz! Bir Fenerbahçe geldi geçti işte! Tedesco'nun bazı oyuncularla ilgili yolları ayırmak istemesinin sebeplerini anlamaya başladım. Szymanski, Oğuz Aydın ve hatta takma saçlı Fred! Gidin kariyerinize bakın! Fenerbahçe'ye vereceğiniz çok bir şey olduğunu sanmıyorum. Sarılacivertli takıma; her maça kanını, terini verecek adam lazım. Kaynak yapan adam değil! Not: Beyoğlu ekibinin kaçıncı ligde olduğunu bilmiyorum ve bakmadım. Daha fazla utanmamak için!