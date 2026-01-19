Amansız takip

Ne maç başlangıcıydı be! Top bir o kalede bir bu kalede… Tedesco elinde sol bek oyuncusu olmaması dolayısıyla o bölgede Mert Müldür'e görev verdi. Heyhat Alanya ekibinin sağ beki Hadergjonaj, Mert'in adeta üstünden geçti. Onun önünde oynayan Kerem takım savunmasına hiç yardımcı olmayınca Alanyaspor sağ tarafından sürekli gelerek etkili oldu.Hadergjonaj İlk yarıda 1 gol 1 asist yaptı. Bunu bizler net bir şekilde görürken Tedesco neden göremedi? Gelelim orta sahaya… Büyüklere önermekten dilimde tüy bitti Maestro'yu… İnanın menajerleri benim kadar çalışmadı! Fenerbahçe'nin en kuvvetli bölgesi dediğimiz orta sahasına karşı tek başına savaştı ve üstünlük kurdu ilk yarıda… Vallahi helal olsun. Talisca'yı en önde oynatmak bence büyük hata. Santrfor arkasında daha etkili oluyor.

Çok konuşulan Oosterwolde- Ogundu pozisyonu var.

Oosterwolde'nin bir müdahalesi olduğu muhakkak. Ama Ogundu kendisini yere saniyeler sonra atıyor. Yani devam kararı doğru.

İlk korneri 48. dakikada kullanılıyorsan ve rakibe bu kadar topla oynama fırsatı veriyorsan bazı şeyler yolunda gitmiyor. İkinci yarı sakatlıktan yeni dönen Semedo'nun yerine Yiğit Efe girip sistem değişince Fenerbahçe orta saha üstünlüğünü ele geçirdi.

Talisca, Duran'la beraber oynadığında daha etkili oluyor. Hatasından çabuk dönen, doğru oyuncu değişiklilerini yapan teknik direktörlerin hastasıyız!

Nitekim Tedesco ilk yarıda ne kadar yanlış yaptıysa 2. yarı o kadar doğruları yaptı. Amansız takip devam ediyor.

Fenerbahçe zor fikstürde ilk galibiyetini alırken G.Saray puan kaybetti.

Kazanma alışkanlığı kazanmak hakikaten çok önemli.