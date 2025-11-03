Olaylar, olaylar

Türk filmi gibi bir karşılaşma izledik. Kırmızı kart, goller, geri dönüş… Beşiktaş iyi başlayıp, iki farklı öne geçip sonra da kendi kendine maçı verdi. Bir takım kendine ancak bu kadar kötülük yapabilir. Önce Orkun'un orta sahada gördüğü inanılmaz gereksiz kırmızı kart ardından yine inanılmaz kırmızı kart gören Sergen hoca sonra da Beşiktaş taraftarının boşuna gerginliği! Gördüğünüz üzere her şeyi kendi yaptı Beşiktaş takımı!

Fenerbahçe'ye çok iş düşmedi desek yeridir! Sarı- lacivertliler için olumlu olan durum 2-0 gerideyken bile son derece telaşsız ve kendi oyununu oynamaya devam etmesiydi. Maçın hiçbir anında kaybedeceğini düşünmeyen bir oyuncu grubu vardı sahada… En- Nesyri Fenerbahçe'yi 10 kişi oynatıyor. Tedesco'nun sisteminde iyice etkisiz hale geldi. Uzun süredir oynamayan John Duran'ın attığı golü izlemediyseniz mutlaka izleyin. Zira o kadar çabuk hareket ettiki Emirhan ne yapacağını şaşırdı. Tedesco ilerleyen dönemlerde bence onu daha çok kullanmalı.

Maçın berabere gittiği dönemlerde Fenerbahçe rakibi açmakta oldukça zorlandı. Beşiktaş'ın etten duvar ördüğü dakikalar çok stresli geçti. Oysa erken eksik kalan Beşiktaş karşısında skorun daha önce alınması gerekiyordu. Nene- Talisca değişikliğinin Fenerbahçe'nin temposunu düşürdüğünü söylemek lazım.

Rakiplerin puan kaybettiği haftada kazanan Fenerbahçe lige yeniden start verdi. Uzun bir aradan sonra bir viraj maçını kazandılar.