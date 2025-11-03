Ne oluyor Beşiktaş’ta

Öncelikle dünkü mali kongrede yaşananlar Beşiktaş gibi büyük bir camiaya yakışmadı. Yönetim adeta hokus pokusla ibra edilirken, bu konuyla ilgili yazımı hafta içinde kaleme alacağım.

Gelelim derbiye... Beşiktaş maça müthiş başladı. Fenerbahçe'nin eli kolu bağlanmıştı. Siyah- Beyazlı takım, muhteşem taraftarının desteğiyle El Toure'nin bir gol bir asistiyle henüz 22. dakikada 2-0 öne geçti. El Toure fırtına gibi eserken, Emirhan'ın son haftalardaki formunu derbi golüyle süslemesi alkışlanacak bir olaydı. Ama her şey bu kadar iyi giderken, Orkun Kökçü inanılmaz bir hata yaptı ve takımını 10 kişi bıraktı. Böyle bir hareket, genç yaşında Beşiktaş'a kaptanlık pazubandı takmış bir oyuncuya hiç yakışmadı. Ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesiyle Beşiktaş saha kenarında da yalnız kaldı. Fenerbahçe'nin geri dönüşü sürpriz olmadı. 2-2'ye gelen ilk yarının ardından Beşiktaşlı futbolcular ikinci yarıda iyi direndi, hatta rakibine zaman zaman zor anlar yaşattı. Talisca'nın ikinci yarının başlamasıyla oyuna girmesi sarı-lacivertli takımı frenlediği, Beşiktaş'ı ateşlediği de bir gerçekti.

Maç berabere bitebilir miydi derken, Emirhan'ın yaptığı o büyük hata gecenin kaderini belirledi. İyi başlayan bir derbinin, Beşiktaşlı taraftarlar için anlatılamayacak bir kabusa dönüşmesi büyük bir hayal kırıklığı oldu. Milyon dolarların sokağa döküldüğü bir sezon daha bitti! Söylenecek, yazılacak çok şey var... Beşiktaş bir bir eriyor. Yönetimiyle, kaptanıyla, teknik direktörüyle... Bu camia, bu berbat tabloyu hak etmiyor. Beşiktaşlılar üzülüyor, ama kimin umurunda? Bu büyük taraftardan utanın!