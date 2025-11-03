Kaptan gemiyi terk edince denge bozuldu

Beşiktaş, F.Bahçe maçına çıkmadan önce bir başlangıç senaryosu yazsa ilk 20 dakikayı yazardı. Mükemmel bir başlangıç, harika goller, oyun üstünlüğü, psikolojik avantaj… Hepsi Beşiktaş'ın istediği gibi gelişti. Bu kadar sıkıntılı süreçler yaşayan bir takım olarak derbiye böyle başlamak önemli bir başarı. Hem skor vardı hem de etkili bir oyun… İlk defa rakibine bu kadar kendi aralarında uzun süreli baskı yapabilen bir Beşiktaş oyunu, F.Bahçe'ye etkisiz hale getirdi. Toure'nin santrfordayken başarılı ve etkili olabileceğini görmek bu bölümde sevindiriciydi. Her şey yolunda, taraftar mutlu, kulübe mutlu sahadakiler mutlu ama Orkun'un gördüğü kırmızı kart her şeyi yerle bir etti. Kaptanın gemiyi erken terk etmesi oyun dengesini tamamen F.Bahçe'ye çevirdi. Beşiktaş'ı doğal olarak kendi yarı alanında daha sabırlı bir savunma yapabilmek dışında fazla alternatifi de kalmadı. Bir dönem Toure, bir dönem Rafa ile ön tarafta tek santrfor oynama düşüncesi aslında gol olmayan pozisyonlar da getirdi. Eksik kaldığınız derbi maçları hem saha mücadelesi hem de psikolojik direnç isteyen maçlar. Sürekli rakibinizin peşinden koşmak, belli alanda savunma yapmak kolay değil. Bireysel hatayı da hiç yapmamak gerekli… Faturası da ağır oluyor. Beşiktaş kendi adına çok şeyi pozitif yönde değiştirebileceği maçı maalesef bireysel yanlışlarla rakibine hediye etti.