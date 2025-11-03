Uzaktan kumandayla yönetiyorlar

Beşiktaş oyuna müthiş başladı. Fenerbahçe'yi sahadan sildi. İki farkla öne geçti. Bunca yüksek para ve umutlarla transfer edilen Orkun, gördüğü gereksiz ve acemice kırmızı kartla Beşiktaş'a ihanet, Fenerbahçe'yi de oyuna ortak etti.

Eksik kalan rakibi karşısında kadro zenginliği olan Fenerbahçe, çok önemli bir galibiyet aldı.

Ali Yılmaz'ın Süper Ligde 10. maçı... Hakemlikten anlamayanlar, yönetmeyi, eğitmeyi, hazırlamayı, bilmeyenler hem hakemleri hem futbolumuzu provoke etmeye devam ediyorlar.

Maçın başında Fenerbahçe, Kerem ile penaltı bekledi. Lakin topa vuran Paulista idi ve devam kararı doğru.

14'te Oosterwolde'nin Rafa'ya kontrolsüz hareketi net sarı karttı.

Hakem kart göstermedi, sözlü ikaz etti. Burada Orkun hakeme temaslı itiraz etti; o da sarı olmalıydı. Onu da atladı. Hakemin ipin ucunu kaçırdığı andı.

26'da Orkun'un Alvarez'e ciddi faulü net ihraçtı ama hakem önce sarı gösterdi, hata yaptı. VAR müdahalesi yedi. İzledi geldi, sarı iptali ve kırmızı kart doğru. İtirazlarını sürdüren Sergen Yalçın'ın ihracı doğru. İlk yarı uzatma dakikalarında Salih'in ceza alanı içinde üstten ve alttan geç kalarak yaptığı Kerem'e müdahalesi net bir penaltı. Hakem önce penaltı verdi. Aaaa... Sonra etrafını oyuncular sardı herhalde bir yerlerden de kulağa üfleme geldi, hakem auta döndü. VAR ne yaptı hakem ne yaptı bilmiyoruz!

Ama penaltı bu karambolde badem oldu. Hakem dağıldı!

Sanki hakemler uzaktan kumanda ile maç yönetiyorlar!

56'da En-Nesyri pozisyonunda Paulista topla oynadı, penaltı olmaz.

88'de kaleci Ederson, 8 saniye kuralını bayağı ihlal etti. Hakem oralı olmadı. Futbolcuların hoşgörüsü hakem için avantajdı ancak Ali Yılmaz bu tür maçlara henüz hazır değil.