Ne oynadınız?

Evvelsi gün rakiplerin berabere kalmasıyla Samsunspor maçının önemi artmıştı. Aslında Fenerbahçe oyuna iyi başladı. Gol olabilecek pozisyonlarda buldu. Ancak bu durum 25 dakika falan sürdü. Sonrasında Samsun ekibinin oyunun kontrolünü eline aldığını söylemek gerek. Bu anlarda sakatlıklar nedeniyle şans bulabilen kaleci Tarık'ın harika performansını izledik. İnanın Tarık, İrfancan'a oranla bana daha çok güven verdi. Bence bundan sonra 2. kaleci olarak değerlendirilmeli. Musaba Fenerbahçe'nin sol kanadını adeta felç etti.

Ya arkadaş şampiyonluğa oynayan bir takımın bu kadar ceza sahasına girilebilir mi? İlk yarıyı Samsun Fenerbahçe ceza sahasının içinde oynadı adeta. Çok konuşulan ofsayt pozisyonundaki karar doğruydu. Zira Tomasson kaleci Tarık'ın müdahale alanındaydı. Hakem Halil Umut Meler VAR'a giderek isabetli bir karar verdi. Bir yandan Musaba diğer yandan Coulibally Fenerbahçe'yi çok zorladı. Biraz becerikli olabilselerdi ortaya tuhaf bir skor çıkması muhtemeldi. Sarı-lacivertliler lidere yaklaşabileceği viraj maçlarından 3 puan çıkaramıyor ne yazık ki! İşte tam olarak bu karşılaşmalar şampiyonluğu belirliyor. Tedesco'ya bir uyarım var. En-Nesyri ısrarı seni bitirir. Benden söylemesi…