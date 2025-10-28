Tedescosilin!

Fenerbahçe her maç üzerine koyarak gelişmeye devam ediyor. Tedesco'nun artık kafasında net bir 11'i var. Bu durum beraberinde oyun ezberini getiriyor. Özellikle orta saha 3'lüsü Ederson, İsmail Yüksek ve Asensio hem ikinci bölgeyi kontrol altına hem de hücuma destek oluyor.

Tedesco'nun Asensio'yu Talisca yerine tercih etmesi onun En- Nesyri'yle olan uyumu... Onun önde olması En- Nesyri'yi rakip ceza sahasına ittiriyor. Hep söylerim santrforun ceza sahasının içi olmalı diye... Oralarda ne kadar topla buluşursan gol atma şansın o kadar artar.



Burak Yılmaz Fenerbahçe'nin kanatlarını kapatayım derken orta sahasını tamamen boşalttı. Bu boşluk aslında sarı- lacivertlilerin işini kolaylaştırdı. Ederson geldiğinden beri artık kafalar rahat. Kalede inanılmaz güven veriyor.

Ayrıca ayakları çok iyi olduğu için zaman zaman diğer oyuncuların atamadığı pasları atıyor. İkinci yarı gerçek bir Talisca fırtınası vardı.

Attığı goller jeneriklikti. Tedesco Gaziantep deplasmanında golcülerinden yüzde yüz verim aldı.

Ortada iyi bir plan ve sistem olduğu muhakkak. Lakin kondisyon anlamında sıkıntılar devam ediyor.

Bu probleminde devre arası kampına kadar çözülebilmesi imkansız. En azından 6 puan fark korunarak hatta Kadıköy'de alınacak Galatasaray galibiyetiyle devre arasına en az puan farkıyla gidilmeli.

Bakıyorum takımda yüzler gülüyor. Arkadaşlığın olduğu yerde başarı gelir. Tedesco sadece sistemi değiştirmedi. Arkadaşlığı da sağladı Samandıra'da.

Tedaviye devam. Zira Tedescosilin Fenerbahçe'ye iyi geliyor.