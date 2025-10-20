20 Ekim 2025, Pazartesi EMRE BOL











Tedavi süreci Milli ara sonraları normalde hep sıkıntılı olur. Ancak bu kez durum farklıydı. Zira takımla maç trafiği yüzünden çalışma imkanı bulamayan Tedesco için bu ara bulunmaz bir fırsattı. Nitekim Fenerbahçe'de gözle görülür bir fark var. Ofansif ve daha önemlisi hızlı oynamaya başladı sarı- lacivertliler... Yavaş oynayarak rakibin yerleşmesine müsaade edilmesi pozisyona girmeyi güçleştiriyor. Şimdi ise oyun hızı artınca kapanan Karagümrük karşısında çokça pozisyon buldu. Kapanan derken abartmıyorum inanın adeta etten duvar örmüşlerdi.



Başından beri söylüyorum; Kerem'in ilacı Asensio diye... Birbirlerine yakın oynayınca ver kaç yaparak hep tehlikeli oldular. Domenico Tedesco'nun Youssef En- Nesyri'yi kesmesine bayıldım. Fenerbahçe'nin santrforu son 3 maçta 0 şutla oynar mı? Yeni bir şeyler düşünmek, farklı planlar yapmak bir teknik adamda olması gereken meziyet. Tedesco aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklemeyerek hem oyunu hem oyuncuları değiştirdi. Unutulmuş Levent Mercan'ın üzerindeki tozu silip sahaya sürdü. Bu da adaletli olduğunun göstergesi...



İkinci yarı Jose Mourinho'dan kalma fiziksel düşüş kendini bir kez daha gösterdi. Bu anlarda lig sonuncusu Karagümrük, Fenerbahçe'ye soğuk terler döktürdü. Domenico Tedesco'nun inşa ve tedavi süreci devam ediyor. Bu dönemi hasarsız atlatıp 6 puanlık farkı korumak gerekiyor. Lakin en önemli konu net bir şekilde Fenerbahçe'nin santrfora ihtiyacı olduğudur. Topu içeri atacak oyuncuyu bulamazsan şampiyonluk yolunda yarışamazsın.