Yapma annem!

Bir düşüncesiz futbolcu ve bir oyun okumaktan bihaber teknik adam sayesinde Beşiktaş muhtemelen farklı kazanacağı derbide Fenerbahçe'ye mağlup oldu!... Abraham'dan bir cacık olmaz, El Bilal ona keza… Rashica ise bu ikisinden de beter.. Hal böyleyken ısrarla bu oyuncular arasında dönüp dolaşan Sergen Yalçın, kendisi istemeden alındı diye Jota Silva'yı küstürdü, elinden gelse Cerny ve Rafa'yı da küstürecek. Abraham'sız başlamak akıllıca, yeteneksiz olsa da Bilal'i sürati nedeniyle önde bırakmak da anlaşılır bir şey… Bu durumda 2-0 öne geçmişsin ve ardından Orkun Körkçü, hiçbir şekilde kendine yakışmayacak bir saçmalığa imza atmış ve takım on kişi kalmış.

Artık başka bir maç var!.. Rakibin kaybedecek bir şeyi yok ve sen on kişisin. Üzerine gelecek, cümbür cemaat gelecek sen de buna göre yapılanmalısın. Bu durumda önde top tutmak, rakibi etkili kontrataklarla tehdit etmek maçı kurtarmak anlamına gelebilir ama Sergen Yalçın seyrediyor. Cengiz ve Bilal'i çıkarıp, orta sahaya Salih'i, öne de gol ve asist yeteneği olan Jota Silva'yı alması lazım ama nerdeee!.. Bir bakıyorsunuz yine Abraham ve Rashica girmiş. Yani takım aslında bir değil üç kişi eksik!.. PES! Vallahi, billahi PES!. Allah'tan Fenerbahçe kulübesinde de bir başka Sergen Yalçın vardı da fark olmadı. Beşiktaşlılar olarak cümlemize geçmiş olsun ve artık lig yarışında yokuz!... Sergen'e, takımı düzeltmesi için ikiüç transfer sezonu lazımmış!.. Öyle diyor bizzat kendisi… O zaman ben de zamanında aynı açıklamayı yapan Solksjaer'e söylediği sözlerle cevap vereyim Sergen Yalçın'a... Yapma annem, yapma… Burası Beşiktaş. yarıştan koptun mu bay bay!...