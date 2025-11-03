03 Kasım 2025, Pazartesi AHMET ÇAKAR











F.Bahçe’nin 2 penaltısı verilmedi! Beşiktaş maalesef tarih yazdı… Bir Orkun Kökçü, ligin ve belki de takımının kaderini değiştirdi. Tabii ki Sergen Yalçın da öyle. Orkun geldiğinde Messi gibi karşılandı ama dün gece Beşiktaş'a ihanet etti… Beşiktaş maça mükemmel başladı. 2-0 öne geçti. Fenerbahçe darmadağındı, ilk yarının ortalarında bayram değil, seyran değil Orkun gidip rakibinin baldırına bastı. Kendini attırdı, tabii Sergen Yalçın durur mu o da akabinde kendini attırdı ve Beşiktaş ilk yarının sonuna kadar, darmadağın oldu ve skor 2-2'ye geliverdi.

yarı 'Fenerbahçe rahat kazanır' diyorduk ama olmadı. Asla iyi futbol oynamadılar, ne hücum planları var ne de tempoları… Hatta Rafa Silva 80'de karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü yapsa bu kez Fenerbahçe tarih yazacaktı! 'Maç böyle biter' diyorduk sahneye Emirhan ile Duran çıktı. Ceza alanında bir stoper, topla eveleyip gevelemez. Duran bastı aldı ve tuhaf bir vuruşla Fenerbahçe'ye maçı kazandırdı.

Ali Yılmaz hakem filan değil! Haklı olarak VAR yardımıyla gelen kırmızı karttan önce Oosterwolde'nin görmesi gereken bir sarı kartı futbolla alakası olmayan bir adam gibi es geçti. İlk devre biterken Salih'in, Kerem'e penaltısı var. Penaltı vermiş gibi yaptı oyun autla başladı. Maç biterken Gökhan önündeki Duran'ı aleni bir şekilde arkadan itti ama hakem de VAR hakemi de uyudular. Böyle hakemlik olmaz… Yazık! Allah'tan Orkun'un kırmızı kartı tartışmasız da Beşiktaş fazla bir şey diyemiyor. Fenerbahçe'nin verilmeyen iki penaltısı var, onlar da kazandıkları için fazla bir şey demeyecekler.