14 Şubat 2026, Cumartesi BÜLENT TİMURLENK













Juventus planı Futbolun bildik klişesidir: "Önümüzdeki maç en önemli maç… Maç maç bakıyoruz." Öyle olması gerekir sahadaki futbolcular için ama teknik adamlar biraz daha geniş bakarlar yola. Bir sonraki durak Juventus müsabakası olunca Okan Buruk ikili bir strateji geliştirecek ve rotasyonla derinlemiş kadroyu verimli kullanacaktı. Öyle de yaptı. Boey, 'Kenan karşısında ne yapabilir' sorusu için sahadaydı. Jakobs, Sallai, Torreira, Barış ve Sara'nın Juventus maçında 11'de başlayacağını dünkü 11'e bakanlar görmüştür. Tek sürpriz Osimhen'in dinlenmemesi ki bu da oyuncu- hoca iletişimi sonrasında alınmış bir karar. Eyüp son haftalarda çıkıştaydı ama lig lideri karşısında ev sahibi, sezonun erken golünü atınca tutunacak dalları kalmadı. İyi mücadele ettiler ama RAMS Park'ta 56 dakika 10 kişi oynayan bir takımın çaresizliği işte. Ara transferdeki takviyelerin meyvesini erken aldı Okan Buruk. Lang yetenekli olduğu kadar rakipler için ters de futbolcu. Yunus geçen hafta gibi yine kafayla atarken, Lang ve sonradan oyuna giren Asprilla ceza sahası dışından şut eksiği olan takıma hücum zenginliği getirdiler. Osimhen gol atmasa da iki asist, bir kilit pasla maç seçmediğini bir kez daha gözler önüne sererken, kaptan İcardi'nin üçlemesi hem kendi geleceği hem de sezonun kalanı için G.Saray adına en büyük artı. 5 gollü galibiyette sınıfı geçemeyen tek adam Boey. Onu Kenan karşısına çıkartmaması gerektiğini dün Okan Buruk görmüştür. San Siro'da İtalya derbisinden yıpranmış bir Juventus gelecek. Doğru rakip analizle, bunun eleminasyon turunun ilk maçı olduğunu unutmayan bir taktikle G.Saray, "Yaşlı Kadın" Juventus'u yine eli boş yollayabilir evine..