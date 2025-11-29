Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 14. haftasında Trabzonspor sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Fırtına bu mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında 3-1 mağlup etti.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 43. dakikada (P) ve 50. dakikada Paul Onuachu ile 56. dakikada Ernest Muçi kaydetti.

ONUACHU GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Trabzonspor'a ilk olarak 2023/24 sezonunda kiralık olarak gelen, bu yaz transfer döneminde ise bonservisiyle birlikte transfer olan Paul Onuachu golleriyle bordo-mavililere 3 puanı getirmeye devam ediyor. Gol krallığı yarışında zirvede olan Nijeryalı yıldız TÜMOSAN Konyaspor'a attığı 2 gol ile gol sayısını 11'e çıkartarak zirvedeki yerini korudu.

MUÇI YİNE YILDIZLAŞTI

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta RAMS Başakşehir ağlarına gönderdiği 2 gol ile maçın kahramanı olan Ernest Muçi, TÜMOSAN Konyaspor ağlarına gönderdiği harika duran top golü ile bu maça da damga vurmayı başardı. Bu gol, Muçi'nin Süper Lig'deki ilk frikik golü olurken Arnavut yıldız, Ekim-Kasım 2024'ten (2 maç) bu yana ilk kez üst üste iki maçta gol attı.

OULAI GÖZTEPE KARŞISINDA YOK

Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Inao Oulai, sarı kart görmesi sonucu cezalı durumu düştü. Oulai, bordo-mavili ekibin ligin 15. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçta görev alamayacak.

Bu karşılaşmayla birlikte Trabzonspor, puanını 31'e yükseltti ve 3. sıradaki yerini korudu. TÜMOSAN Konyaspor ise 15 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Göztepe deplasmanına konuk olacak. TÜMOSAN Konyaspor ise Rizespor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada Olaigbe'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Kaleci Bahadır Gündoğdu son anda topu kornere çeldi.

7'nci dakikada Bjorla'nın pasında topla buluşan Umut Nayir kaleci karşı karşıya kaldı. Umut Nayir'in vuruşu kaleci Onana kurtardı.

14'üncü dakikada Muleka'nın asında topla buluşan Bardhi'nin şutu az farkla üstten dışarı çıktı.

17'nci dakikada Muleka'nın pasında topla buluşan topla buluşan Andzouana'nın vuruşunda top Okay Yokuşlu'ya çarparak ağlara gitti. 0-1.

25'inci dakikada Zubkov'un ortasında ceza sahasında topla buluşan Onuachu'nun kafa vuruşu üstten auta gitti.

40'ıncı dakikada Zubkov'un pasında topla buluşan Muçi kaleci Bahadır Güngördü'nün müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Devam kararı veren maçın hakemi Alper Akarsu, VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu inceleyerek penaltı noktasını gösterdi.

43'üncü dakikada penaltı atışının başına geçen Onuachu vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

46'ncı dakikada Bouchouari'nin hatalı pasında araya giren Muleka'nın şutu yandan dışarı çıktı.

50'inci dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında topla buluşan Onuachu'nun vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1.

56'ncı dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

59'uncu dakikada Bouchouari'nin ortasında top kaleci Bahadır Güngördü'den sekti. Seken topla buluşan Onuachu'nun kafa vuruşunu savunma çizgiden çıkardı.

69'uncu dakikada Melih İbrahimoğlu'nun pasında topla buluşan Jin-ho Jo'nun şutunu kaleci Onana kurtardı.

79'uncu dakikada Muçi'nin ceza sahası dışandan yaptığı vuruş kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.

85'inci dakikada Guilherme'nin ortasında topla buluşan Melih Bostan'ın kafa vuruşu üst direkten auta çıktı.