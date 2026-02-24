Trabzonspor'un Gaziantep FK ile oynadığı maçta sakatlanan Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumu hakkında bordo-mavili kulüpten açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor'un Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta Tim Jabol Folcarelli sakatlanmış ve kenara gelmişti. Bordo-mavili kulüpten sakatlık açıklaması geldi.

Trabzonspor'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, 'Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 23. haftasında oynadığımız Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'nin yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır' dedi."