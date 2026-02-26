Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Geçen hafta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle zirve yarışında tekrar umutlanan bordo-mavili takım, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü yenerek yoluna devam etmek istiyor.

Karadeniz ekibi, ligde 23 hafta sonunda 14 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 48 puanla lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 5 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da Visca ve Folcarelli, sakatlıkları nedeniyle müsabakada görev alamayacak. Tedavisi tamamlanan ve takımla antrenmanlara katılan Zubkov ise 3 hafta sonra kadroya dahil olabilecek.