UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibi Juventus'u toplamda 7-5'lik skorla eleyerek son 16'ya yükselen Galatasaray'da Victor Osimhen, haftanın 11'inde yer aldı.
GALATASARAY'DAN TEBRİK
🌟 @ChampionsLeague'de haftanın takımına seçilen oyuncumuz Victor Osimhen'i tebrik ederiz. 👏#UCL pic.twitter.com/eppbowu0jl— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 26, 2026
Osimhen'in bulunduğu kadroda diğer isimler şunlar oldu: Oblak, Zappacosta, McKennie, Biortuft, Tapsoba, Kvaratskhelia, Hauge, Tchouameni, Tonali, Sörloth.