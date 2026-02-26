UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turu rövanş maçında Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup eden fakat turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi açıklamalarda bulundu.

Deneyimli oyuncu, "Gurur duymalıyız. Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından biriyle oynadık. Geçen seneyi İngiltere'yi 6'ıncı bitirdiler. Gurur duymalıyız ama hayal kırıklığı da yaşıyoruz. İlk yarının sonunda atsak, işler değişebilirdi. İlk maçı evimizde öyle kaybetmek kabul edilebilir değildi. Buradaki oyundan gurur duymalıyız. Sezonu da en güçlü şekilde bitirmeliyiz. Çok fazla eksik oyuncumuz vardı. İlk defa arkada 5'li oynadık. Bu akşam olduğu gibi sezon sonuna kadar böyle devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.