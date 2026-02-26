UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turu rövanş maçında Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup eden fakat turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. İşte Tedesco'nun o sözleri...

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

"İyi bir maç çıkardık. Fenerbahçe ile çok gurur duyuyorum. Kolay değildi, ilk maçta normal performansımızın altında kalmıştık. Rakipte yeni hocanın olmasının etkisiyle normalin üstüne çıktılar ve bu da o skora sebep oldu. Turu evimizde kaybettik. Çok iyi mücadele ettik. Kolay değildi. Bugün savaştık ve çok ofansif bir anlayışla sahadaydık. 2-0'ı ilk yarıda sağlayabilirdik. Çok orta yaptık, kalabalık hücum ettik. Pek çok oyuncu çok iyi oynadı.Bugün gol atmak adına çok fırsatımız vardı. Bence bizim açımızdan güzel bir maçtı.

"TARIK ÜST DÜZEY OYNADI"

Tarık çok üst düzey bir performans sergiledi. Onun için de kolay değil, tribünden ilk 11'e geçti. Bizim için kalitesi belliydi, sürpriz olmadı. Alaettin'in performansını da biliyoruz, bizimle antrenman yapıyor ve altyapı takımında oynuyor. Çok büyük bir potansiyel. İzlediğimiz başka oyuncular da var. Oğuz Aydın, birkaç haftadır yoktu ama 2 golde de belirleyiciydi. Takım onca probleme, sakatlığa rağmen hayatta kaldı, çıkış yolu bulup oynadı. Yeni bir sistemle oynadık. Arkada 3'lü 5'li oynamışız fark etmiyor. Bizim için önemli olan ofansif mantalite. Sadece hücum yapmak!" ifadelerini kullandı.

"4 İSİM ANTALYA'YA GELECEK"

"Jayden Oosterwolde, Antalyaspor maçında hazır olacak. Bizimle beraber kafilede yer alacak. Mert Günok ve Fred de oraya gelecekler, Anthony Musaba da gelecek."